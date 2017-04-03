白天溫暖舒適 早晚微冷
氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣已減弱，白天北台灣中、高雲稍多，對天氣無影響，各地大都晴朗穩定，白天溫暖舒適，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。
吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今晨天氣晴朗，輻射冷卻效應仍強，但冷空氣已減弱，最低氣溫：蘇澳攝氏12.4度、宜蘭12.6度、基隆13.1度，皆已較昨天回升約2度左右。今晨5時紅外線色調強化衛星雲圖顯示，台灣附近晴朗無雲，除了華南有少量中、高雲飄向北台灣；同時的雷達回波顯示華南移向北台灣的雲層，含水量少是不下雨的，只會使雲量稍增。
吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，3日至5日高壓籠罩、各地大都晴朗穩定；天氣逐日回暖，白天溫暖舒適，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。6日至8日中高層雲系增多，天氣仍然穩定，溫暖舒適、白天微熱，西半部多雲時晴，東半部有零星降雨；近地層水氣逐漸增多，金馬及中南部容易起霧，應注意。1060403
(中央社)
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