大衛彈弓 以色列新導彈攔截系統服役
以色列政府宣佈「大衛彈弓」中程導彈攔截系統在以色列投入全面運行。「大衛彈弓」中程導彈攔截系統由以色列與美國合作研發，主要用於攔截射程40公里到300公里的中程導彈。
以色列總理納坦尼雅胡、國防部長利伯曼以及以軍將領和美國國防部官員等出席當天在以中部的一個空軍基地舉行的「大衛彈弓」投入運行啟動儀式。
納坦尼雅胡表示，「大衛彈弓」運用的尖端科技將幫助以色列對抗敵人。「任何想要打擊我們的人都將受到打擊」。
「大衛彈弓」防禦的對象包括整個中東以色列敵人可能擁有的火箭、飛機，以及從較遠距離發射的低空飛行巡弋飛彈。
(中時電子報)
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