堤頂涼亭再增2座 水岸風景盡收眼底
為提供河濱休閒運動舒適愜意的優遊空間，新北市政府近期在堤岸邊新完工兩座涼亭，相當具特色，春末夏初自行車友行經，不妨造訪一遊。
新北市政府高灘地工程管理處表示，為提供於河濱休閒運動的民眾舒適愜意的優遊空間，分別於二重環狀線的堤頂自行車道(蘆洲機廠前)及三信陸橋旁堤頂各設置1座涼亭。
涼亭的屋頂以深綠色及淺綠色做搭配，並帶有高低落差及流體曲線的視覺感，於3月開放民眾使用。
另外，位於二重環狀線堤頂自行車道上的涼亭，除了有座椅供休息吹風外，還有設置自行車架供騎士使用。若是有騎乘自行車的朋友，高管處推薦於涼亭稍作歇息，喝口水、喘喘氣、遮遮陽，在這個具有觀賞淡水河美景的中繼站欣賞絕美風景。1060403
(中央社)
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