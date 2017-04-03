面對英脫歐 川普稱許歐盟展現團結氣魄

我要評比

根據英國「金融時報」（Financial Times）今天出刊的專訪，美國總統川普稱許歐洲聯盟（EU）面對英國決定脫離歐盟後，凝聚內部團結「表現可圈可點」。

法新社報導，川普提及英國脫歐決定時表示，「我之前可能認為當它發生時會有更多（國家）跟進，但我由衷覺得歐盟有條有理安排一切」。

川普讚揚歐盟在英國公投通過震撼性脫歐決定後，「凝聚團結表現可圈可點」。

川普稱許歐盟這幾個月來展現「不同的團結氣魄」。

川普這次受訪談話迥異於今年1月時預測英國脫歐後，「其他國家將跟進」的說法。川普曾形容英國脫歐是「很棒的事」。

川普當時是在就職前夕接受英國「泰晤士報」（The Times）和德國「畫報」（Bild）聯合專訪，這番說法引發歐洲領袖大為光火。

法國總統歐蘭德（Francois Hollande）直言，歐盟「不需要外人說三道四」；德國總理梅克爾（AngelaMerkel）也告訴記者：「我們歐洲人的命運掌握在自己的手中。」1060403

(中央社)