面對英脫歐 川普稱許歐盟展現團結氣魄
根據英國「金融時報」（Financial Times）今天出刊的專訪，美國總統川普稱許歐洲聯盟（EU）面對英國決定脫離歐盟後，凝聚內部團結「表現可圈可點」。
法新社報導，川普提及英國脫歐決定時表示，「我之前可能認為當它發生時會有更多（國家）跟進，但我由衷覺得歐盟有條有理安排一切」。
川普讚揚歐盟在英國公投通過震撼性脫歐決定後，「凝聚團結表現可圈可點」。
川普稱許歐盟這幾個月來展現「不同的團結氣魄」。
川普這次受訪談話迥異於今年1月時預測英國脫歐後，「其他國家將跟進」的說法。川普曾形容英國脫歐是「很棒的事」。
川普當時是在就職前夕接受英國「泰晤士報」（The Times）和德國「畫報」（Bild）聯合專訪，這番說法引發歐洲領袖大為光火。
法國總統歐蘭德（Francois Hollande）直言，歐盟「不需要外人說三道四」；德國總理梅克爾（AngelaMerkel）也告訴記者：「我們歐洲人的命運掌握在自己的手中。」1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。