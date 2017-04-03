向太「成龍會給錢」 吳綺莉閨密嗆：多餘
吳綺莉日前開記者會，控訴成龍多年來零金援，即使她生活困苦，成龍也說「我一毛錢都不會幫妳」，不過向太卻跳出來護航，指成龍有情有義，更指他曾被勒索，並說等吳卓林長大會照顧她，這讓吳綺莉閨密翁靜晶狠批她「傷口灑鹽」。
向太表示成龍曾接到恐嚇，「還抱著他們痛哭過」，接著又說：「將來等卓林21歲，長大獨立険，我相信成龍會給錢，但不會交給吳綺莉」，對此，翁靜晶狠批向太「傷口灑鹽」，並說如果真有人恐嚇勒索，「為什麼不報警，反而要找向太？」
她更說如果真有心承擔，「可以成立教育基金，由律師或銀行託管，按月直接支付孩子教育和生活費，完全不需要經過吳綺莉。什麼21歲，多餘！」
(中時電子報)
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