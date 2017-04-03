不讓師父含淚做麵包 清明節放假了
一例一休上路，國定假日員工上班應給兩倍薪資加一日補休假，不少企業主陽奉陰違，但台中「品麵包」考量永續經營今年起從全年無休改為遇國假就放假，28歲的年輕老闆陳柏翰坦言，除了考量成本，最主要還是做烘焙是良心事業更是幸福產業，他不想凹員工含怨上班。
「品麵包」在台中向心路、向上路各有分店，老闆陳柏翰，15歲開始做麵包的他，在日本麵包職達人身邊一步一腳印的從烘焙基礎學起，承襲了日本麵包達人「小川流」的低調、嚴謹、樸實、自然、健康…，不但堅持用日本製麵粉與澳洲天然奶油，並採低溫長時間發酵製作麵包。
曾在大企業歷練7年做到麵包坊主管的他，除學到大企業的規模化經營，也看到因墨守舊規，讓優秀員工無法加薪晉職，只能「含淚」、「含累」工作。
3年前陳柏翰自立門戶開「品麵包」，今年再開向上店，體認到人才是公司重要的資本，除了給高於業界的起薪，並設計攪拌、整形、烘烤三階段晉薪制度，二手、三手師傅只要學會一個進程並經考核通過，就加薪4000元，預期每年可加薪4000元，未來繼續展店希望能讓二手師父晉升到主廚。
今年遇到一例一休新制，陳柏翰為此還打電話到勞工局詢問，確認國定假日員工上班需給2倍加班費加上1日補休，考量成本增加太多，違法凹員工他又做不到，乾脆放假。他也請消費者體諒，國定假日休息是為了要永續經營。
(中時)
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