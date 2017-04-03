打造滑水殿堂 高雄策略聯盟

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滑水是一項熱門休閒運動，高雄市政府打造高雄成為滑水殿堂，並由屏東大仁科技大學與左營蓮潭纜繩滑水主題樂園簽署策略聯盟合作備忘錄，全力推動。

高雄市左營蓮池潭是高雄最著名的觀光景點之一，水域活動更是高雄市政府觀光局極力推動的重點項目，自民國102年開始與蓮潭滑水主題樂園合作，已經吸引近2萬人次體驗。

除了推動滑水提升蓮池潭的國際能見度，高雄市政府觀光局也曾於暑假推出水上彈跳包、獨木舟夜划等活動，廣受好評，觀光局希望透過活動或是各項大小比賽，吸引更多外縣市、甚至國外旅客來高雄，發展屬於高雄的軟實力。

簽署策略聯盟合作備忘錄後，大仁科大將成立「南區滑水運動人才培訓中心」，由校方提供選手、志工與培訓中心等相關資源，結合產業界的專業場地、器材與業界講師，搭配跨縣市政府資源，讓滑水運動可以深耕至大學校園，培育種子人才以進行後續推廣。

預計於今年6月舉辦全國大專盃滑水賽事，後續也會有實習基地與人才培訓中心的掛牌合作，推動滑水運動成為南台灣熱門休閒運動，拓展高雄運動觀光規模及成效。1060403

(中央社)