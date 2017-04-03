打造滑水殿堂 高雄策略聯盟
滑水是一項熱門休閒運動，高雄市政府打造高雄成為滑水殿堂，並由屏東大仁科技大學與左營蓮潭纜繩滑水主題樂園簽署策略聯盟合作備忘錄，全力推動。
高雄市左營蓮池潭是高雄最著名的觀光景點之一，水域活動更是高雄市政府觀光局極力推動的重點項目，自民國102年開始與蓮潭滑水主題樂園合作，已經吸引近2萬人次體驗。
除了推動滑水提升蓮池潭的國際能見度，高雄市政府觀光局也曾於暑假推出水上彈跳包、獨木舟夜划等活動，廣受好評，觀光局希望透過活動或是各項大小比賽，吸引更多外縣市、甚至國外旅客來高雄，發展屬於高雄的軟實力。
簽署策略聯盟合作備忘錄後，大仁科大將成立「南區滑水運動人才培訓中心」，由校方提供選手、志工與培訓中心等相關資源，結合產業界的專業場地、器材與業界講師，搭配跨縣市政府資源，讓滑水運動可以深耕至大學校園，培育種子人才以進行後續推廣。
預計於今年6月舉辦全國大專盃滑水賽事，後續也會有實習基地與人才培訓中心的掛牌合作，推動滑水運動成為南台灣熱門休閒運動，拓展高雄運動觀光規模及成效。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。