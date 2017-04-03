環保戲劇競賽 盼激起民眾環保意識

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嘉義縣106年環保戲劇競賽開跑，劇本徵件即日起至4月26日，期盼用戲劇傳遞對生活環境的堅持，激起民眾環保意識。

嘉義縣環保局今天表示，今年度環保戲劇競賽以「循環經濟」、「清淨空氣」、「無塑海洋」及「關懷大地」4大主軸融入表演中，用戲劇潛移默化，傳遞對生活環境的堅持，激起民眾環保意識。

環保局指出，環保戲劇競賽分初賽、複賽及決賽3階段進行，初賽於5月26日在創新學院大禮堂舉行，前4名隊伍可分別獲得價值新台幣1萬至5000元禮券，並代表嘉義縣參加環保署辦理的全國南區複賽，有機會挑戰全國決賽的10萬元大獎。

民眾可組隊報名，報名資訊可上嘉義縣環境保護局網站查詢，或上臉書搜尋「嘉減碳」。1060403

(中央社)