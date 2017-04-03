空軍救護士 投身消防志工

在空軍救護隊擔任救護士的廖忠勇（圖），為了將自己所學回饋社會，投身嘉義市消防局鳳凰志工。（嘉義市消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 106年4月3日

在空軍救護隊擔任救護士的廖忠勇，為了將自己所學回饋社會，投身嘉義市消防局鳳凰志工，希望用自己微小的力量，讓世界變得更美好。

在嘉義空軍基地服役的廖忠勇，老家住在南投，由於工作的關係而遷居嘉義；未婚的他有一名感情穩定的女友，在台塑新港廠從事護理工作。

廖忠勇擔任空軍救護士4年，飛行時數有450小時，他對救難非常有興趣，曾自費參加IRB（船艇操作）、R1（急流救生）、救生員等訓練。

他說，從學長口中得知嘉義市消防局有鳳凰志工，因此報名參加鳳凰志工培訓，不僅可以充實自己的救護技能，還可以救人、幫助急難的人，可謂一舉兩得。

廖忠勇說，從事空軍救護最難忘的一次，就是首次與學長執行夜間海上吊掛救護，在伸手不見五指的黑夜海上，只能靠飛行儀器夜航，內心非常緊張。

他記得當救護直升機抵達目的海域時，發現是一艘大型貨輪上的船工腿部骨折，於是與學長合力將傷者吊掛上直升機後，後送到醫院由醫護人員接手，讓他感覺救人之後的成就感。

廖忠勇表示，他有救護方面的專長，也在救護、服務的過程中，獲得成就感與快樂；投入鳳凰志工的行列，就是希望能用自己微小的力量，讓世界變得更美好。1060403

(中央社)