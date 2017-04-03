嬰幼兒副食品無法管？媽媽收臭酸粥被廠商「吉」

臉書爆料公社貼出網友發文，一位媽媽購買到臭酸的嬰幼兒副食品。(爆料公社)

商家質疑部分一再重複惡意留言者是網路打手。(愛X紛粉絲頁)

網友留言質疑為何相同名稱的商家經查詢顯示為解散?(愛X紛粉絲頁))

商家聲明此事已進入司法程序。(愛X紛粉絲頁)

網友截圖和愛X紛客服的對話。(臉書粉絲頁)

照顧嬰兒是一件非常耗費體力的事，有些媽媽因而會上網訂購寶寶副食品希望能減輕負擔。然而，「爆料公社」貼出一篇媽媽購買到臭酸的寶寶粥，並和商家發生退貨糾紛，在網路爆料後，發現目前似乎只要申請營業登記，不用任何檢驗標準就可以隨意在網路上販售嬰兒副食品。目前該位媽媽被商家控告妨害商譽，支持商家與質疑商家誠信的網友也在粉絲頁開戰。

「爆料公社」粉絲頁昨貼出一篇「政府罔顧未來國家主人翁的健康，網購嬰兒副食品的食安完全無把關？」爆料文，某位無暇準備嬰兒副食品的媽媽，在網路看到愛X紛嬰幼兒副食品，號稱嚴選有機食材，感覺都很健康，因此訂購給寶寶吃。

該位媽媽反應拿到產品後，小孩吃一口馬上吐出，家人試吃是發酸的，開了4盒都這樣，跟客服反應，得到答案是他們中央廚房不可能出錯，是黑貓宅配或者我加熱方式有問題。向客服反應後，商家將產品收回，並稱和黑貓一起試吃沒臭酸。但媽媽確認後，發現商家所說的包裹根本還在黑貓新營所。

事後媽媽火大將事情經過發文貼在媽媽社團裡，希望不要有更多小孩吃到發酸的寶寶粥，並沒有跟商家要求任何賠償。但被要求商文，以3個月份的寶寶粥做賠償，媽媽無法接受，事情產生了連環爆。

該位媽媽質疑，寶寶粥盒子上沒有標示製造日期、保存期限，甚至連公司地址電話都沒有，只在外盒貼日期。想請衛生局化驗產品，但衛生局說因為盒子上無任何製造日期公司名稱無法接受化驗。請商家提出無農藥、無重金屬、無塑化劑、無大腸桿菌證明，食品驗證標章，產物保險單之類的證明文件，店家完全不回應要求，並告該位媽媽妨礙商譽。

由於商家官網文稿宣傳使用三久牧場，巧活無毒雞等高規格肉品，但爆料文中，媽媽指稱和三久牧場、巧活無毒雞確認後，對方回應並無出貨給愛X紛或是小X國。

該廠商的臉書粉絲頁，支持商家與質疑商家誠信的網友也在底下紛紛留言。有人幫廠商加油打氣，也有一些人跳出來說也購買過臭酸的產品，或是訂購的副食品中有大根魚刺、菜瓜布。

然而商家也質疑這串事件這是同業網路打手的陰謀，並截圖發批評留言的網友個人臉書大頭照圖片，公開在粉絲頁中，點出這些人都跟爆料者是親戚關係，並統計一直留不利商家言論網友的留言次數公布在粉絲頁中。

商家也貼出報案三聯單與鄭重聲明，指「並未使用巧活食品的任何食材，也並未被要求更改任何網站內容。雞肉都是來自好市多的去骨清雞腿。在上一個公告有將進貨單公佈出來。並且在2017年2月23日也在FB公佈雞肉是有CAS政府認證合格的雞腿肉。」最新貼文並呼籲，此事件已經交由司法機關偵辦，如果網友想了解此案進度，麻煩向新北市板橋區海山分局詢問。

新北市衛生局長林奇宏說，任何食品上面都應該清楚標示，若店家未清楚標示可能已涉及違法，然而任何檢驗都要有法律數據來依據是否超標，至於工廠是否為食品代工廠或中央廚房還需要進一步了解。

(中時電子報)