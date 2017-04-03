北海道一星饗宴 維多麗亞酒店4／13起2字頭開賣

北海道米其林一星餐廳「KAMIMURA RESTAURANT」主廚上村雄一，將於4月13日起客座大直維多麗亞酒店「la FESTA」餐廳。（圖／維多麗亞酒店）

上村雄一擅長用日本食材結合法菜廚藝 演繹菜餚，圖為〈別海町帆立貝配鮭魚卵、海帶與小黃瓜〉。（圖／維多麗亞酒店）

上村雄一作的〈牡丹蝦配孢子 甘藍、白花椰菜與甜菜根雪冰砂〉，只取白花椰菜的花蕊作泥，非常講究。（圖／維多麗亞酒店）

上村雄一演繹的〈松葉蟹與小黃瓜配羅勒、番茄及芹菜葉〉，用了蔬菜汁的冰沙為鮮美蟹肉提味。（圖／維多麗亞酒店）

「北海道星廚饗宴」中的主菜〈炭烤美國頂級老饕牛排配大頭蔥、皇帝菜與馬鈴薯泥佐小牛肉汁〉，用了法式犢牛醬汁為牛排賦味。（圖／ 維多麗亞酒店）

上村雄一作菜形色優雅，卻內蘊豐富層次，圖為客座套餐中的〈煨煮吉康菜配伊比利火腿與米莫雷特乳酪〉。（圖／維多麗亞酒店）

〈爐烤紅斑配鵪鶉蛋、白果、橙汁凍佐義式燉糙米〉只要二、三口就吃完，作功卻精緻繁浩。（圖／維多麗亞酒店）

「北海道星廚饗宴」套餐的中〈綺麗草莓佐日式香草沙拉〉，為內蘊和風的精緻沙拉。（圖／維多麗亞酒店）

星廚饗宴套餐中的餐後甜點〈烤蘋果配香草冰淇淋佐焦糖醬汁〉，廚藝不算複雜，卻很耐人尋味。（圖／維多麗亞酒店）

用柿子為主要食材作〈微烘半乾柿子配藍紋乳酪、梨子與酒凍〉，也是內蘊和魂的法式甜點。（圖／維多麗亞酒店）

位在日本北海道知名滑雪勝地二世谷（Niseko, Hokkaido）的〈KAMIMURA RESTAURANT〉是史上唯一一次〈北海道米其林指南〉中的一星餐廳，故在日本有「雪國米其林餐廳」之稱。由於主廚上村雄一（Yuichi Kamimura）演繹的和魂法菜「色味雙全」，且台灣不易嘗到類似美餚。因此大直維多麗亞酒店不僅請他自4月13日至4月17日再度客座館內〈la FESTA〉義大利餐廳，更決定自今年起請上村雄一擔任〈la FESTA〉餐廳廚藝顧問，傳授其最拿手的Bistro酒館風格菜餚，並推出全新菜單，希望藉此為客人帶來全新味覺體驗。

值得一提的是，今年迄今包括文華東方酒店館內〈Cafe Un Deux Trois〉與〈BENCOTTO〉餐廳，以及台北安和路〈Orchid〉餐廳，均分別請到法國勃艮第、義大利與南法星廚客座，午間套餐餐價都在3800元以上，而上村雄一此次客座維多麗亞酒店演繹詮釋的「北海道米其林星廚饗宴」（Hokkaido Michelin Gastronomic Gala），晚餐套餐3980元+10%，午間套餐則訂價2380元+10%，為今年第一場的「2字頭」的米其林 星光饗宴。

上村雄一性格熱情爽朗、真誠直率，他的父親在北海道經營洋食餐廳，但年輕的上村不想繼承父親的事業，因此赴美國、澳洲、紐西蘭等國留學，並曾在國外的高級餐廳打工。上村原本只是廚房中負責切菜的雜工，但憑著一股不肯服輸的骨氣與衝勁，因緣際會下進入澳洲雪梨「世界最佳50間餐廳」之一的〈Tetsuyas〉餐廳工作，並向澳洲日籍廚神和久田哲也（Tetsuya Wakuda）拜師學藝。

澳洲〈Tetsuyas〉餐廳曾被譽為「世上最完美的餐廳」，2002年至2010年均被選為「世界50大餐廳」，2005 年更勇奪第4名。同時和久田哲也在於新加坡金沙酒店主廚的〈「Waku Ghin〉去（2016）年更在新加坡第一本〈米其林指南〉中的摘下一星。

那一段追隨和久田哲也學習歷練的經驗，為上村奠定了深厚的廚藝基礎，並給了他許多創作的啟發與靈感。與和久田哲也一樣，上村料理創作的菜餚，融匯了日本料理與法國菜的特質，食材新鮮、做工細膩，組織縝密嚴謹、賦味醬汁運用恰到好處，呈盤上桌形色是法菜，卻內蘊和風，故非常貼近東方食客的味覺與口感。事實上，這也是維多麗亞酒店決定與村上長期合作的原因。

為了上村雄一來台客座時能提供完整後勤支援，進而讓日本星廚無後顧之憂原汁原味呈現美味，維多麗亞酒店西餐總廚兆毅帶著廚藝團隊赴北海道的〈KAMIMURA RESTAURANT〉餐廳廚房見學實習。

上村雄一此次客座〈la FESTA〉推出的「北海道星廚饗宴」菜單中，有許多不拘泥於框架的創意之作，展現「和魂法菜」的食尚美學。套餐菜餚中除用到義大利糙米、伊比利火腿、國老饕牛排與米莫雷特乳酪等西方食材入饌，更用到了諸如：牡丹蝦、帆立貝、鮭魚卵、松葉蟹等日本料理中常見海鮮食材演繹，喜歡海鮮的食家饕客可以欣賞上村雄一用這些東方食材出西方味。

邱兆毅表示，「北海道星廚饗宴」中的開胃〈牡丹蝦配孢子甘藍、白花椰菜與甜菜根雪冰沙〉，是選用北海道純淨海域捕撈的牡丹蝦，以蝦頭與昆布柴魚高湯製作鮮甜的蝦湯，再以獨特的日式醃醬入味。邱兆毅說，為造就最純粹的美味，特製的白花菜泥，只取白花菜頂部最美味花蕊製成，損耗高達九成。而甜菜根以醬油與味霖熬煮六小時入味，冷凍製成冰沙，顏色很絢爛，充滿日式風情。

主菜〈美國頂級老饕牛排配大頭蔥、皇帝菜與馬鈴薯泥佐小牛肉汁〉，除了用過篩後的綿 密馬鈴薯泥襯底，並用精烹的大頭蔥和皇帝菜搭配。邱兆毅表示，除牛肉本身因豐美的油脂故肉質鮮甜，法式調醬和搭配的蔬菜亦很值得一試。

「北海道星廚饗宴」中的菜色還有：〈爐烤紅斑配鵪鶉蛋、白果、橙汁凍佐義式燉糙米〉、〈爐烤彩虹樽魚配鮭魚卵、榛果、鯷魚與義式燉糙米〉、〈別海町帆立貝配鮭魚卵、海帶與小黃瓜〉與〈松葉蟹與小黃瓜配羅勒、番茄及芹菜葉〉等，都是以海鮮入饌做出的美餚。

(工商)