宜蘭三星人氣報喜金雞 捐弱勢助公益

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宜蘭縣三星鄉公所在今年春節前夕，委託工藝師打造一對3.5公尺高的「報喜金雞」裝置藝術，充滿年味。為將它的功能發揮到最大，將在11日義賣，所得金額贈弱勢。

三星鄉公所為迎接雞年，年初曾邀請在地工藝達人蔡文濱、謝美娥夫婦等人，設計打造一對「報喜金雞」裝置藝術，公雞高3.5公尺、母雞高2.7公尺。雞身以竹片呈現原有金黃色調，渾然天成。雞冠、雞尾與雞爪另施彩繪，鮮豔明亮、栩栩如生，模樣十分討喜，展現新春蓬勃朝氣，散發濃濃年味。

這對「報喜金雞」裝置藝術經過組裝，在農曆過年時曾在當地花田展示，成功吸引不少觀光人潮。

過年後，由於它已經達到特定的觀光任務，為將它的功能發揮到最大，鄉公所決定賦予另一項公益任務。

鄉公所說，這對「報喜金雞」裝置藝術日前已送給當地的聖嘉民老人長期照護中心，並將於11日上午10時於長照中心舉行義賣，所得金額將全數作為長照中心運作經費。1060403

(中央社)