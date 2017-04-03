宜蘭三星人氣報喜金雞 捐弱勢助公益
宜蘭縣三星鄉公所在今年春節前夕，委託工藝師打造一對3.5公尺高的「報喜金雞」裝置藝術，充滿年味。為將它的功能發揮到最大，將在11日義賣，所得金額贈弱勢。
三星鄉公所為迎接雞年，年初曾邀請在地工藝達人蔡文濱、謝美娥夫婦等人，設計打造一對「報喜金雞」裝置藝術，公雞高3.5公尺、母雞高2.7公尺。雞身以竹片呈現原有金黃色調，渾然天成。雞冠、雞尾與雞爪另施彩繪，鮮豔明亮、栩栩如生，模樣十分討喜，展現新春蓬勃朝氣，散發濃濃年味。
這對「報喜金雞」裝置藝術經過組裝，在農曆過年時曾在當地花田展示，成功吸引不少觀光人潮。
過年後，由於它已經達到特定的觀光任務，為將它的功能發揮到最大，鄉公所決定賦予另一項公益任務。
鄉公所說，這對「報喜金雞」裝置藝術日前已送給當地的聖嘉民老人長期照護中心，並將於11日上午10時於長照中心舉行義賣，所得金額將全數作為長照中心運作經費。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。