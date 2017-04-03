進軍國際市場 釋迦農增利器
台東區農業改良場研發新利器–鳳梨釋迦粉介殼蟲清除機械，幫助果農快速清除介殼蟲，有利釋迦進軍國際市場。
農委會台東區農業改良場表示，釋迦果皮容易孳生粉介殼蟲，農民出貨前都要仔細用空氣壓縮機噴乾淨，部分較嚴重的果實甚至要水洗過，徒增人力負擔，台東農改場新研發粉介殼蟲清除機械，將釋迦送上輸送帶上，就能透過機器清除9成5以上粉介殼蟲，十分有效率。
台東農改場副場長陳昱初表示，粉介殼蟲在釋迦果套袋前，容易躲在鱗目間，很不容易防治，孳生粉介殼蟲的釋迦果即使清除後，果皮也容易呈現焦黑狀況，被打入B級果不但單價低、民眾接受度也不高，甚至外銷還有檢疫的問題，不能等閒視之。
鹿野鄉莊姓果農表示，釋迦A級果與B級果價差很大，事後清除粉介殼蟲也很費工，因此他的釋迦在剪枝後，會加強土壤管理、防治，將能減少介殼蟲危害，也減少事後的人力支出，感謝改良場研發的新利器。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。