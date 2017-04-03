進軍國際市場 釋迦農增利器

台東區農業改良場研發新利器–鳳梨釋迦粉介殼蟲清除機械，幫助果農快速清除介殼蟲，有利釋迦進軍國際市場。

農委會台東區農業改良場表示，釋迦果皮容易孳生粉介殼蟲，農民出貨前都要仔細用空氣壓縮機噴乾淨，部分較嚴重的果實甚至要水洗過，徒增人力負擔，台東農改場新研發粉介殼蟲清除機械，將釋迦送上輸送帶上，就能透過機器清除9成5以上粉介殼蟲，十分有效率。

台東農改場副場長陳昱初表示，粉介殼蟲在釋迦果套袋前，容易躲在鱗目間，很不容易防治，孳生粉介殼蟲的釋迦果即使清除後，果皮也容易呈現焦黑狀況，被打入B級果不但單價低、民眾接受度也不高，甚至外銷還有檢疫的問題，不能等閒視之。

鹿野鄉莊姓果農表示，釋迦A級果與B級果價差很大，事後清除粉介殼蟲也很費工，因此他的釋迦在剪枝後，會加強土壤管理、防治，將能減少介殼蟲危害，也減少事後的人力支出，感謝改良場研發的新利器。1060403

(中央社)