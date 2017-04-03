台企刮出走風 陸媒：聰明企業用「腳」投票的結果
台灣企業近日吹起「出走風」，台積電先前傳出赴美投資傳聞，義聯集團證實將砸500億赴美建廠。陸媒《人民網》指出，台灣企業存在諸多隱患，除電力、人力不足外，民進黨一慣反商仇富路線也是其一，「出走」不過是對環境有危機意識的台灣商人，「用腳投票」結果。
晶圓代工龍頭大廠台積電先前傳出計畫將3奈米晶圓赴美設廠，雖董事長張忠謀否認，仍在業界掀起軒然大波。《人民網》指出，民進黨的非核家園、一例一休兩大政策，剛好是大企業夢魘，台積電棄守台灣，兩大關鍵便是缺電、缺人。民進黨為何要推行讓企業難受的政策？因為他們是用慣反商仇富路數的選舉型政黨。
在民進黨反核操作下，核電與「賺錢」綁在一起，大企業被「妖魔化」，但實際狀況是，台灣生態綠能已達瓶頸，無核必定導致缺電。去年夏天迎來缺電危機，民進黨內無法解決問題，還提出各種奇怪建議，包括到圖書館吹冷氣、重啟核一，以及震撼人心的新口號「貫徹全民總意志，缺電不是問題」。至於一例一休，則讓勞資權益受損、削弱競爭力，島內沒人滿意。
報導指出，民進黨多項政策難逃適合騙選票，施行卻弊病百出模式，而疏遠大陸、鼓勵企業南向主張，是完全不顧經濟的策略，「民進黨的反商仇富，核心思路就是煽動一群人對抗另一群人再從中漁利。將自己塑造成草根、本土和自由主義的代表，煽動社會各族群、階級，讓不同陣營殺成一團，自己則化身一方領袖。」若民進黨再不改，投資環境崩壞難避免。
(中時電子報)
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