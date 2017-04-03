清明祭祖慎終追遠！圓形水果討吉利
因應清明祭祀蔬果需求，新北果菜公司請產地增加到貨量。潤餅所需高麗菜、紅蘿蔔，近日盛產價格便宜實惠，可以多加選購。水果可選擇蘋果、柑橘、洋香瓜及奇異果等圓形水果討吉利。
最近中南部產區氣候平穩，各項蔬菜盛產，特別是清明節會用到的高麗菜、紅蘿蔔、芹菜、豆芽菜都是當令蔬菜，價格實惠，婆婆媽媽只要花少少銅板價就可以買到。購買時高麗菜挑選外型完整葉片無黃萎或水傷，菜葉薄脆有光澤，烹煮後較為脆嫩，球體爆裂表示過熟。紅蘿蔔選擇皮薄完整硬挺較佳。
新北果菜公司表示，今年農曆潤六月，各項蔬果產季較為延遲，3月蔬菜全臺批發市場平均行情每公斤約16.5元，僅去年同期每公斤35.8元的一半。至於祭祀常用的水果可選擇蘋果、柑橘、洋香瓜、奇異果等圓形水果。
價格平穩也能討個好兆頭。購買時蘋果選擇果梗翠綠、清敲果音脆較為新鮮。柑橘選擇外皮為橙黃色，挑選時果皮摸起來細緻拿起來沈手，水份較充足。洋香瓜品種繁多常見有光面跟網紋，切開果肉綠色及紅肉，挑選香氣濃郁網紋細密較佳。奇異果注意果皮表面完整、果實飽滿絨毛完整較為新鮮。
農業局表示，因應清明過節祭祀需求，新北果菜公司已請產地增加到貨量，滿足民眾需求。今年清明節蔬菜價格平穩，消費者可以選購具有機標章、產銷履歷標章、吉園圃標章的農產品。豬肉、雞肉可挑選具CAS台灣優良農產品驗證肉品，產品安全更有保障。
(中時電子報)
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