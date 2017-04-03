人間四月天 春遊九族文化村享浪漫
人間四月天，暢遊九族趁今天！九族文化村薰衣草盛開，歐洲花園有如普羅旺斯的紫色風情畫，充滿繽紛浪漫氣氛，現場辦愛情邂逅、真情告白節目，以及音樂饗宴；大小朋友還可近距離觀賞「奧特曼英雄」超決戰！
九族文化村經理黃瑞奇表示，配合「紫戀．薰衣草」活動，4月中旬前每周末推出紫戀音樂會，邀請優質樂團到花園戶外接力演出，包括PAGASUS STRING QUARTET （飛馬弦樂四重奏）、台灣陶笛樂團、台灣絲竹室內樂團、欣悅室內樂集、樂樂莫札特樂團等。
「邂逅．告白」以薰衣草的花語，和遊客一起等待愛情！在九族泰雅射箭場，舉辦射箭聯誼，用愛神邱比特的箭，搭起友誼的橋梁，抓住幸福的愛情；在愛的流泉許願池許下心願，得到祝福，胸前別上「我單身」、「我想認識你」的卡片，開啟一段浪漫的可能與邂逅！還可以將說不出的愛語、等不及的告白，通通貼上愛的告白牆！
九族文化村還有大小朋友最喜歡 的「奧特曼英雄超決戰」大型展覽，園區入口就可看到7公尺高的奧特曼英雄公仔！
黃瑞奇表示，四月是薰衣草盛開的花期，也是賞花最佳時機，4月16日前，九族文化村門票花季特價只要580元，再送日月潭纜車當日免費搭乘。
(中時)
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