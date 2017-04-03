河南中學生集體被迫賣淫 警方捕11人
中國大陸河南省傳出有30多名未成年中學女生被強迫與當地企業老闆發生性關係，開封尉氏縣警方通報，此事已抓獲11名涉案人。
這起事件最早是在大陸的社群平台微信流傳，法制晚報隨後報導，引發民眾關注。新浪微博昨日傳出刪除相關話題討論，引發許多網友憤怒和揣測。
不過，開封市公安局的官方微博「平安開封」2日晚上通報，表示已偵破這起惡性案件。
法制晚報報導，2015年起，河南省開封市尉氏縣發生多所中學裡未成年學生被強迫與人發生性關係，受害人至少30多人，包括多名不滿14歲的幼童，微信上流傳的內容還包括所有受害者的詳細個資。
有家長看到微信上流傳的資訊後癱坐在地，馬上報警，也有家長表示，兩名涉嫌強姦者為當地人民大會代表和知名企業家。
開封警方的通報裡表示，已抓獲的11人，包括2名仲介者、2名與未成年人發生關係的企業家以及其他5名參與強迫賣淫和包庇的嫌犯，將依法追究刑事責任。1060403
(中央社)
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