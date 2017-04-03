肺腺癌手術 單孔胸腔鏡恢復快
不抽菸也可能被肺癌盯上，64歲的黃婦作息正常，沒有抽菸習慣，卻意外在健檢時，發現靠近右上肺處有一顆約3公分大小的腫瘤，經花蓮慈濟醫院單孔胸腔內視鏡手術，切除腫瘤。
黃姓婦人術後恢復良好，不僅疼痛減少，出院後返診幾乎看不到傷口，如釋重負的她喜悅地說「宛如重生」。她說，沒想到身體沒任何咳嗽或不適，竟然罹患肺腺癌，要不是公司有提供員工健檢，恐怕病情還會拖到更嚴重。
花蓮慈濟醫院胸腔心臟外科醫師張比嵩表示，肺腺癌最可怕的地方，是初期完全沒有任何的症狀，一旦出現長期咳嗽、胸痛、咳血等明顯症狀赴院求診時，通常已為晚期肺腺癌、腫瘤較大，為確保「除惡務盡」，必須開大刀做肺葉切除術，也就是切除整個肺葉。
張比嵩指出，台灣每年將近有9000人死於肺癌，但最可怕是，約7到8成的患者初次發現罹患肺癌就已經是末期，不適合用手術方式治療，僅2到3成第三期以內被發現的患者，仍有機會藉由手術完整切除腫瘤。
張比嵩說，單孔胸腔內視鏡手術的優點就是傷口小、約3公分，能有效減緩疼痛外，且術後恢復快，手術隔天即可進食、下床活動，引流管也可較早拔除。1060403
(中央社)
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