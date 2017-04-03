籃網士氣如虹 91:82贏老鷹

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美NBA籃網今晚主場出戰亞特蘭大老鷹，全隊展現鬥志與活力，從頭領先到尾，終場以91:82，再下一城。中鋒羅培茲主宰得分，而林書豪穿針引線，「羅林連線」適時助威取勝。

昨天力擒奧蘭多魔術隊後，籃網今晚繼續展露求勝意志，過去5場主場贏了4場。林書豪傷後復出，3月迄今，做好供球中樞、啟動進攻角色，帶領籃網向球迷展現整體進步能量。

籃網首節全力以赴，以29：24領先，第2節失誤稍多，一度落後，還好上半場結束前，靠林書豪及懷海德連砍2記，以46：43繼續維持戰果。

易籃再戰，羅培茲（Brook Lopez）3記火鍋封阻對手進攻，與林書豪的「羅林連線」適時取分，協助籃網以70:61繼續領先老鷹。

最後1節，籃網持續展現拚鬥精神，企圖保持戰果，比數一度只差3分，終場前不到1分鐘，林書豪妙傳布克（Trevor Booker）灌籃，奠定勝利，終場籃網以91:82再下一城。

儘管板凳球員近來表現不錯，但籃網總教練艾特金森（Kenny Atkinson）依舊深信主力選手，中鋒羅培茲及豪小子兩人今晚上場皆逾30分鐘，考驗體力。

籃網仍以中鋒羅培茲表現最優，上場拚戰約30分鐘，攻下兩隊最高的29分，總共演出5記火鍋。豪小子上場時間更長，達31分鐘，有15分進帳，命中率明顯比昨晚大幅提升，另有6籃板、6助攻，表現不錯。1060403

(中央社)