籃網士氣如虹 91:82贏老鷹
美NBA籃網今晚主場出戰亞特蘭大老鷹，全隊展現鬥志與活力，從頭領先到尾，終場以91:82，再下一城。中鋒羅培茲主宰得分，而林書豪穿針引線，「羅林連線」適時助威取勝。
昨天力擒奧蘭多魔術隊後，籃網今晚繼續展露求勝意志，過去5場主場贏了4場。林書豪傷後復出，3月迄今，做好供球中樞、啟動進攻角色，帶領籃網向球迷展現整體進步能量。
籃網首節全力以赴，以29：24領先，第2節失誤稍多，一度落後，還好上半場結束前，靠林書豪及懷海德連砍2記，以46：43繼續維持戰果。
易籃再戰，羅培茲（Brook Lopez）3記火鍋封阻對手進攻，與林書豪的「羅林連線」適時取分，協助籃網以70:61繼續領先老鷹。
最後1節，籃網持續展現拚鬥精神，企圖保持戰果，比數一度只差3分，終場前不到1分鐘，林書豪妙傳布克（Trevor Booker）灌籃，奠定勝利，終場籃網以91:82再下一城。
儘管板凳球員近來表現不錯，但籃網總教練艾特金森（Kenny Atkinson）依舊深信主力選手，中鋒羅培茲及豪小子兩人今晚上場皆逾30分鐘，考驗體力。
籃網仍以中鋒羅培茲表現最優，上場拚戰約30分鐘，攻下兩隊最高的29分，總共演出5記火鍋。豪小子上場時間更長，達31分鐘，有15分進帳，命中率明顯比昨晚大幅提升，另有6籃板、6助攻，表現不錯。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。