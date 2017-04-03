家鄉注入文創風 高市推50萬留美計畫
為鼓勵更多優秀青年回流美濃返鄉創業，運用在地資源實踐開店夢想。高市府客委會徵求文化創意人才，即日起到4月底提案，入選者可獲得新台幣50萬元的品牌營運補助金。
市府客委會自103年起推動「留美計畫」，徵求有創意發想及專業技術的創業構想，只要提案經客委會審查通過，就有分階段補助。
客委會指出，鼓勵文創業者以美濃區永安老街為發展基地，進行為期1年駐地營運，數年來已有多家業者經營出特色店家，包括以美濃橙蜜番茄、美濃米為食材底蘊進行烘焙手做麵包業者，果然獲得好評、成為美濃特色伴手禮。
還有以美濃竹子、樹皮和稻桿為元素的手創飾品，用生態、資源再利用為出發點，多元媒材融入美學概念，不管是居家擺飾還是服飾點綴，遊客愛不釋手。
客委會開始受理今年度第2梯次文創人才甄選，提供每案50萬元品牌營運補助，提案者不限學經歷，不限文創主題，只要具有創意發想及專業技術，並以美濃永安老街為發展基地，請於4月30日前提送計畫參加甄選。
客委會盼提案人品牌文創故事融入老街歷史，打造屬於客庄獨特的文創聚落，相關訊息洽高市府客家事務委員會。1060403
(中央社)
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