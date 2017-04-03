部分胃切除手術者 需定期胃鏡檢查

台中市一名30年前因胃潰瘍接受部分胃切除患者，最近因為解黑便、體重減輕求診，檢查發現是第3期殘胃癌，澄清醫院外科主任方俊慧今天提醒，仍需定期胃鏡檢查。

方俊慧指出，這名54歲的男性患者，30多年前因胃潰瘍接受亞全胃切除，最近因為暈厥、解黑便、體重減輕到澄清醫院平等院區求診，就診時有嚴重貧血，血色素只有4.6g/dL左右（正常應有13以上），臨床上懷疑是上消化道出血，於是安排了上消化道的內視鏡檢查。

方俊慧表示，患者經胃鏡檢查發現有胃殘留腫瘤，切片檢查及電腦斷層檢查罹患第3期殘胃癌，之後患者進行全胃切除術、淋巴清除術及脾臟切除胰臟尾端部分切除手術，手術後恢復良好，目前正接受化學治療中。

所謂殘胃癌，方俊慧解釋說，是指因良性病變接受胃部手術5年以上，在殘餘胃所長出來的胃癌。發生原因可能是因為手術後胃酸降低及切胃後因胃腸吻合，膽汁回流到胃部引起的慢性胃發炎有關。

方俊慧建議，曾經因胃或十二指腸潰瘍等良性疾病而接受部分胃切除手術者，至遲於手術15年後應接受初次胃鏡檢查，之後每3年仍需定期胃鏡檢查，以及早發現、及早治療。1060403

(中央社)