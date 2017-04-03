部分胃切除手術者 需定期胃鏡檢查
台中市一名30年前因胃潰瘍接受部分胃切除患者，最近因為解黑便、體重減輕求診，檢查發現是第3期殘胃癌，澄清醫院外科主任方俊慧今天提醒，仍需定期胃鏡檢查。
方俊慧指出，這名54歲的男性患者，30多年前因胃潰瘍接受亞全胃切除，最近因為暈厥、解黑便、體重減輕到澄清醫院平等院區求診，就診時有嚴重貧血，血色素只有4.6g/dL左右（正常應有13以上），臨床上懷疑是上消化道出血，於是安排了上消化道的內視鏡檢查。
方俊慧表示，患者經胃鏡檢查發現有胃殘留腫瘤，切片檢查及電腦斷層檢查罹患第3期殘胃癌，之後患者進行全胃切除術、淋巴清除術及脾臟切除胰臟尾端部分切除手術，手術後恢復良好，目前正接受化學治療中。
所謂殘胃癌，方俊慧解釋說，是指因良性病變接受胃部手術5年以上，在殘餘胃所長出來的胃癌。發生原因可能是因為手術後胃酸降低及切胃後因胃腸吻合，膽汁回流到胃部引起的慢性胃發炎有關。
方俊慧建議，曾經因胃或十二指腸潰瘍等良性疾病而接受部分胃切除手術者，至遲於手術15年後應接受初次胃鏡檢查，之後每3年仍需定期胃鏡檢查，以及早發現、及早治療。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。