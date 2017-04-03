安迪沃荷普普風毛澤東 3.8億元成交

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國際拍賣公司蘇富比表示，普普藝術教父安迪沃荷繪製的一幅毛澤東肖像，今天在香港以1270萬美元（約新台幣3.8億元）成交，遠低於最高估價1500多萬美元。

法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美國傳奇性普普藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）1973年繪製的這幅毛澤東肖像絹印版畫，在香港進行拍賣之前，因為其形象的使用在中國大陸是敏感議題，因此吸引不少關注。

毛澤東肖像最高估價為1500多萬美元，是蘇富比（Sotheby's）在亞洲拍賣畫作中前所未見的高價。最後由1名不願透露身分的亞洲蒐藏家買下。

安迪沃荷1972年開始創作毛澤東系列畫作，當時時任美國總統尼克森（Richard Nixon）對北京進行歷史性訪問後，大陸和美國在冷戰期間的對立關係開始解凍。

蘇富比曾表示，這場拍賣會是香港第1個拍賣西方當代藝術的「重大」拍賣會。英國在1997年將香港交還大陸。

上海和北京2013年舉辦安迪沃荷作品巡迴展時，就曾撤下毛澤東頭像畫系列作品。（譯者：中央社陳昱婷）1060403

(中央社)