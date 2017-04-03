檳榔大戶之子 砍檳榔種蓮霧

屏東里港檳榔大戶之子吳丞琮八八水災接手家裡的農務後，覺得檳榔有負面觀感且價格不穩定，於是砍掉檳榔種香水蓮霧，希望能為農村注入新活力。

34歲的吳丞琮高雄餐飲學校畢業後，曾在台北老爺酒店擔任廚師，曾立志要當名廚，但八八水災那年，看到家裏的農田被洪水淹沒，父母親努力大半輩子的結果，全泡在水裏，決定放棄廚師夢回鄉務農。

吳丞琮說，祖父時代務農，他是標準的農3代，輝煌時代父親在內埔龍泉還租10幾公頃的鳳梨田，而里港自有地1公頃多地則種檳榔，家裏是收購檳榔盤商，在里港一帶小有名氣。

吳丞琮表示，小時後要幫忙採檳榔、收檳榔、賣檳榔，對檳榔再熟悉不過，但5年前他覺得檳榔光景已不再，不但價格起落而且負面觀感，在與家人商量下，於是砍除部份檳榔樹改種香水蓮霧、紅龍果及間種香蕉。

吳丞琮將家裡的果園取名「吳拾柒」果園，是因為不僅收檳榔，還要到鳳梨田工作，而以17號金鑽為主的鳳梨，就取名為「吳拾柒」果園。

吳丞琮表示，砍完2分多地的檳榔後改種當時流行香水蓮霧（也叫巴掌蓮霧），香水蓮霧比一般蓮霧更難照料，不易著果，而且花期短，這幾年他一直摸索，向許多專家請教，還到農民學院上課，近來已逐漸掌握習性，還利用環刻技術，讓4月產的香水蓮霧提早到3月結果。

吳丞琮與老婆陳思宇聯手，一個果園栽種管理，一個帳務及行銷，香水蓮霧經常供不應求。1060403

(中央社)