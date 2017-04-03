檳榔大戶之子 砍檳榔種蓮霧
屏東里港檳榔大戶之子吳丞琮八八水災接手家裡的農務後，覺得檳榔有負面觀感且價格不穩定，於是砍掉檳榔種香水蓮霧，希望能為農村注入新活力。
34歲的吳丞琮高雄餐飲學校畢業後，曾在台北老爺酒店擔任廚師，曾立志要當名廚，但八八水災那年，看到家裏的農田被洪水淹沒，父母親努力大半輩子的結果，全泡在水裏，決定放棄廚師夢回鄉務農。
吳丞琮說，祖父時代務農，他是標準的農3代，輝煌時代父親在內埔龍泉還租10幾公頃的鳳梨田，而里港自有地1公頃多地則種檳榔，家裏是收購檳榔盤商，在里港一帶小有名氣。
吳丞琮表示，小時後要幫忙採檳榔、收檳榔、賣檳榔，對檳榔再熟悉不過，但5年前他覺得檳榔光景已不再，不但價格起落而且負面觀感，在與家人商量下，於是砍除部份檳榔樹改種香水蓮霧、紅龍果及間種香蕉。
吳丞琮將家裡的果園取名「吳拾柒」果園，是因為不僅收檳榔，還要到鳳梨田工作，而以17號金鑽為主的鳳梨，就取名為「吳拾柒」果園。
吳丞琮表示，砍完2分多地的檳榔後改種當時流行香水蓮霧（也叫巴掌蓮霧），香水蓮霧比一般蓮霧更難照料，不易著果，而且花期短，這幾年他一直摸索，向許多專家請教，還到農民學院上課，近來已逐漸掌握習性，還利用環刻技術，讓4月產的香水蓮霧提早到3月結果。
吳丞琮與老婆陳思宇聯手，一個果園栽種管理，一個帳務及行銷，香水蓮霧經常供不應求。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。