川習會 外交部成立小組跨部會聯繫

聚焦川習會系列報導預定4月初舉行的「川習會」，是美國總統川普上任以來的首次美中元首會面。外交部已就此成立內部小組，並展開跨部會聯繫，美方也承諾會在「川習會」前後，分別向台灣說明。

川普與中國大陸國家主席習近平的「川習會」，於4月6日至7日在佛州馬拉哥高球俱樂部舉行，這是川普與習近平首次會面，可能討論安全局勢、經貿等議題。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）3月中訪問日本、韓國及中國大陸，期間會見了習近平、大陸國務院總理李克強、國務委員楊潔篪與外交部長王毅，外交部當時即要求美方事前事後向駐美代表處進行簡報，也多次傳達台灣基本立場。

而針對川習會，外交部則已成立內部小組，專門因應。外交部發言人王珮玲表示，外交部密切注意相關發展，也指示駐美代表處及相關部會保持密切聯繫，掌握、分享訊息，若有發展隨時通報，即時因應與中華民國利益相關的情勢。

王珮玲說，美中高層互動牽動兩岸關係發展，也會影響中華民國國家利益，外交部一直持續密切關注，並與美方密切聯繫，包括美國行政部門、國會、學界都持續溝通對話，充分表達台灣對相關議題的立場與關注。

不過，涉外人士表示，川普曾與習近平通電話時表示同意遵循「美國的『一中政策』」，加上目前美中在貿易、匯率方面時有矛盾，雙方又面臨北韓核武、薩德部署、南海等問題，這次川習會，雙方在台灣議題應會維持過往基調不變。1060403

(中央社)