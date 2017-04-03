宿便成健康殺手！排便問題不解 小心大腸癌

排便問題不解，恐會導致大腸癌。（達志影像／shutterstock提供）

人因飲食、生活習慣問題，排便不順已成文明病！每天三餐照吃，跑廁所的頻率卻比不上進食的速度。研究指出，只要12到18小時沒有排便，腸道的垃圾就會變成宿便，嚴重甚至導致疾病的發生，特別是然排便問題不解，長久下來恐會導致大腸癌。

大腸癌除和遺傳、基因有關外，飲食西化被認為是危險因子之一，因食用蔬果比例低，吃太多肉、油脂。國建署2015年資料顯示，國人十大癌症排行榜中，大腸癌發生人數7度居冠。

想要讓腸胃更健康，建議多喝水、多運動，養成固定排便習慣。此外，建議多吃富含纖維質的食物，如五榖類、柑橘類或豆類等，增加大便的量，從而促進排便。

另「黑棗水」也能有助改善排便不順的問題，除了揮別「大不出來」的惡夢，又因黑棗（加州梅）比其他常見水果蘊含有較高的天然鐵質，及多種維生素、礦物質、總多酚等成分。此外，蘋果、葡萄、梨、櫻桃等對排便也有幫助，不妨多多補充。

(中時電子報)