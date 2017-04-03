南韓女足隊平壤參加亞洲盃預賽

南韓女子足球代表隊昨天啟程前往北京，今天在北京搭機轉進平壤，參加在平壤舉行的2018年女足亞洲盃預選賽。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，南韓男足代表隊曾於1990年10月11日在平壤客場對陣北韓隊，此次是南韓足球隊時隔27年，再赴平壤與北韓隊展開角逐。

南韓女足代表隊將於5日在平壤金日成體育場迎戰印度隊，7日、9日、11日分別對陣北韓、香港、烏茲別克代表隊。

報導指出，北韓在國際足聯（FIFA）上的排名高於南韓，且北韓對女足的投入更多。因此，從客觀指標來看，北韓隊的戰鬥力更高一籌。但南韓女足其間經過多場比賽提升實力，縮小了與北韓的差距。預測球員們對比賽充滿信心，這將帶來好的結果。1060403

(中央社)