4／12南投聯合徵才

我要評比

南投政縣府與就業服務中心，將於4月12日上午9時30分至11時30分，在縣府中庭南投就業服務台，舉辦理聯合徵才活動，想找工作的民眾，請把握機會前往應徵，詳情電洽049-2245727張小姐。

南投縣政府社會及勞動處表示，此次徵才廠商，包括茂順密封元件科技公司、欣美實業公司、冠好科技公司、富帥企業、社團法人南投縣新南投婦女之友會、傑瑞老人安養中心、國光小客車租賃公司、小叮噹炸雞飲料專門店等8家廠商，提供94個職缺，工作內容為司機、廚師、廚房助理、餐飲服務員、作業員、品管檢驗員、護理師、照顧服務員、家事服務員等。

(中時)