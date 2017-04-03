飆升7成破紀錄 特斯拉首季交付2.5萬輛
中國網路龍頭之一的騰訊企業上月底才宣布以18億美元(約新台幣545億美元)，購買美國電動車大廠特斯拉(Tesla)5%股權，成為特斯拉第5大股東。截至去年底，創辦人馬斯克(Elon Musk)依舊是特斯拉第1大股東，持有21%股權。特斯拉周日(2日)宣布，今年首季汽車交付量將達2.5萬輛，與去年同期相比，成長將近7成。
據《美聯社》(AP)報導，特斯拉周日公布今年首季的實際交車數據，總共交付Model S 13,450量，以及Model X運動型多用途車SUV 11,550量，讓這一季度的新車交付量飆升69%，達到2.5萬輛，刷新季度交車量過去的紀錄。
特斯拉表示，另有4,650量汽車將於月底交付，但該筆訂單將結算於下季度數據報表中。儘管如此，今年第1季總交付量達25,418輛，已經創下公司銷售記錄。預估2017上半年，特斯拉交車量將達4.7至5萬輛，有望實現公司預期的銷售目標。
特斯拉執行長馬斯克日前宣布，今年7月Model 3新生產線開始以後，預計每周生產5千輛左右汽車。Model 3定價為3.5萬美元(約新台幣106萬元)，售價約只有低價版Model S (定價約6.6萬美元)的一半而已，將打造成更輕、更方便的一款汽車，並且將讓更多功能自動化。分析師認為，Model 3可能和其他新車一樣，將推出運動型多用途車SUV款，同時有望再為特斯拉衝高人氣銷售量。年初以來，預估Model 3將推動特斯拉股票上漲將近3成。
(中時電子報)
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