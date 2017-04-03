她被封鄧麗君轉世 遊鄧麗君舊地竟遇離奇巧合！

17歲泰國少女朗嘎拉姆被封「鄧麗君轉世」，她遊鄧麗君舊地竟遇離奇巧合！（圖／本報系資料照片鄧麗君文教基金會提供、取材自東網）

17歲泰國少女朗嘎拉姆在節目《中國好聲音4》唱鄧麗君歌曲，甜美清透嗓音神似鄧麗君，加上來自小鄧辭世地點清邁，被網友受封是「鄧麗君轉世」。朗嘎拉姆以鄧麗君歌曲一唱成名，下個月即將在香港舉行演唱會，積極為開唱準備的她，卻發生離奇巧合，夢到她來到一代巨星的長眠地。

朗嘎拉姆5月1日將在香港舉辦演唱會，近期積極練歌、體力，不過這期間卻發生玄妙事件，根據《東網》報導，朗嘎拉姆自稱夢到抵達鄧麗君的墓地，沒有來過鄧麗君長眠地金寶山「筠園」的她也表示，很想去看看「自己唱鄧麗君的歌，應該一去」。

香港是鄧麗君生前常去的地方，朗嘎拉姆也到鄧麗君生前居住地緬懷歌后，尋找鄧麗君的足迹，讓朗嘎拉姆感觸良多，此外，她也到歌后生前常去的花店，花店老闆還特別送朗嘎拉姆一束鄧麗娟生前喜愛的粉紅玫瑰花。

(中時電子報)