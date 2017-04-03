NBA》詹皇大三元 騎士2OT險勝溜馬
騎士3日主場迎戰溜馬，雙方在正規賽戰成平手，「神經刀」J.R史密斯在第一次延長賽最後2秒差點投進絕殺球，但保羅喬治兩罰中一追平比數，同樣錯過了絕殺機會，比賽進入二度延長，保羅喬治雖然砍進13分，但獨木難撐大廈，騎士在「小皇帝」詹姆斯的41分、16籃板、11助攻，本季第11次大三元領軍下135比130險勝溜馬，落後塞爾提克半場勝差，東區龍頭之爭恐怕要到例行賽最後一場才能分出高下。
兩隊在正規賽打成104平手，延長賽保羅喬治飆進三分球，溜馬113比111超前，終場前2秒史密斯在詹姆斯的助攻下投進三分冷箭，這一支穿心箭差點就立了大功，但崔斯坦湯普生卻在最後1秒被吹犯規，而站上罰球線上的保羅喬治第一罰竟然失手，幸好第二罰得手追平，但無法靠著罰球絕殺強敵。
比賽來到第二次延長，溜馬全看保羅喬治一人表演，包辦球隊前面所得13分，騎士「愛神」洛夫也不遑多讓的飆進9分，加上崔斯坦湯普生、厄文與史密斯也有建樹，最終以5分之差險勝，詹姆斯在二度延長送出3次助攻，完成了大三元成績單。
騎士先發五虎得分全部上雙，詹姆斯此役奮戰52分鐘，29投16中豪取全隊最高41分，厄文23分、5籃板、7助攻，洛夫20分、12籃板，三巨頭合力攻下84分，史密斯貢獻18分，湯普生12分、9籃板。
保羅喬治33投16中，包含6顆三分球，繳出43分、9籃板、9助攻準大三元，邁爾斯27分、6籃板，桑迪斯楊19分、9籃板，提格17分、11助攻。
功虧一簣的溜馬吞下4連敗，戰績37勝40敗，東區排名與熱火相同，例行賽剩下5場比賽，東區5-10名球隊之間只有4場勝差，排名第5的公鹿再拿1勝就晉級季後賽，排名第10的黃蜂3連勝，有機會與溜馬、熱火、公牛和老鷹拼搶最後2張季後賽門票。
(中時電子報)
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