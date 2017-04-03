川習會 國安系統研判聚焦朝鮮半島議題

聚焦川習會系列報導川習會即將登場，國安高層研判，朝鮮半島、匯率等將會是主要議題；而台美之間聯繫密切，美方除了會說明政策安排，美國參議員和智庫人士也呼籲要遵守台灣關係法和六項保證。

4月6日及7日將舉行首次的「川習會」，美國總統川普將於佛羅里達馬阿拉哥俱樂部與中國國家主席習近平會談。

府院人士表示，國安會過去這陣子邀集外交和陸委會等相關部會討論，定期會向總統報告；且美方和台灣聯繫密切，美方行政部門多次向台灣說明政策安排，過去幾週，美國智庫和國際友人陸續替台灣發聲，強調台灣關係法和六項保證重要性。

府院人士透露，美國聯邦參議院「台灣連線」兩位共同主席殷荷飛（James Inhofe）及孟南德茲（RobertMenendez）已在3月17日共同致函美國國務卿提勒森，呼籲和中方互動要強調對台灣支持，目前陸續有國會議員連署。

府院人士也指出，傳統基金會資深研究員成斌（Dean Chang）、哈德遜研究院美國海權中心主任克那西（Seth Cropsey）、布魯金斯研究院東亞政策研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）已分別發表專文建議川普向習近平重申台灣關係法及六項保證。

國安系統研判，川習會選在十九大前，是要證明美中關係穩固，美方會認為選擇在此時和習近平會面，讓習近平鞏固政權，就看中方要不要對朝鮮議題表態，且選佛羅里達州會面而非華府，降低正式的氣氛，顯示這是來交朋友的，聯誼性質較高。

府院高層也注意到，過去美中會晤後，中方一向習慣用自己方式詮釋，白宮就會發新聞稿表示美方還是遵守美中三公報和台灣關係法；現在重要是確保和美方持續聯繫，議題上，國安系統研判朝鮮半島是比較主要議題，此外還有匯率、貿易等，在這個氣氛下，會以朝鮮半島為主，而中方則沒有喊出議題，見面是主要目的。

至於有些分析認為美國恐怕拿台灣和大陸交換些什麼的「交換說」，府院人士表示這太快下結論，區域局勢上，美方需要中方成為負責任的角色，中方要做出明確回應，讓美方願意談下一步，中方必須要回應美方的比重會多一點。

國安局長彭勝竹日前曾在立法院表示，國安局判斷川普對美中關係會奉行現有的台灣關係法（Taiwan Relation Act, TRA）和三公報立場，川普可能也會強調對台六項保證；關於北韓的議題，川普應該會跟習近平有所討論，不排除交換彼此需求的可能性。

不過，中國國民黨籍立法委員江啟臣提醒，川普當選後一開始說一中政策不見得要買單，但習近平和川普通話後，兩國元首確認堅持「一個中國」原則的重要性，一通電話就變了，現在北韓情勢又有變化，國安系統要注意美中可能會交換什麼籌碼和利益。1060403

(中央社)