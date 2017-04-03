2男運毒出境 航警與關務署合力逮人
桃園機場航空警察局與關務署台北關，2日晚間發現2名旅客的行李很可疑，深入調查，發現裡面竟夾藏了大量毒品，合力查緝逮人。
航警局指出，昨晚安檢大隊員警執行中華航空公司CI-053班機由桃園飛往紐西蘭奧克蘭託運行李檢查勤務時，發現陳姓、胡姓男子，2人託運行李影像極為可疑，於是會同關務署台北關關員嚴加檢查。
經查，分別在陳男行李箱夾層內查獲11包白色不明結晶物，胡男行李箱夾層內也同樣查獲11包白色不明結晶物，合計毛重6832公克，檢驗後均呈現二級毒品安非他命反應，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。
航警局表示，2月時查獲周女等10人於腰間及鞋底夾藏二級毒品安非他命2萬5500公克，3月時又查獲謝女在腰間、大腿綑綁二級毒品安非他命2212公克，昨天晚間再度合力查獲行李內夾藏毒品案。
航警局指出，前2次犯嫌都是以膠帶、束腹綑綁在身上、大腿等處，此次則是夾藏在託運行李箱中，而3件運輸毒品出境案件中，有2案都是選擇在連續假期前、中段時間，研判運毒集團想利用連續假期趁出境旅客暴增期間，將毒品運輸出境。
航警局表示，不法毒梟為獲取暴利，鋌而走險運輸毒品，未來仍持續與關務署密切合作，加強查緝作為，期許查緝毒品於關口，嚇阻毒品氾濫，並呼籲社會大眾應斷絕毒品危害，拒絕毒梟利誘，避免害人害己，切勿貪圖私利，心存僥倖，誤觸法網。1060403
(中央社)
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