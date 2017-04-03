春季養顏 黑毛屋引進日本鹽麴
日本料理重節氣，秋冬吃蟹品鮮，夏季吃鰻魚補氣或吃摩滋鍋促進食慾，而春天就該養顏。乾杯集團旗下的日式鍋物專門店黑毛屋，從4月起引進日本當紅的鹽麴海鮮鍋，期間限定只到6月。
鹽麴是由米麴、水跟鹽自然發酵熟成的調味料，鹹度比鹽巴低、味道更溫潤，最大特色是含有分解酵素，能分解蛋白質產生胺基酸讓食物更甘美。日本研究抗老化權威白澤卓二教授指出，鹽麴富含乳酸菌能調整腸道健康，並有延緩老化、養顏美容功效，號稱「可以喝的點滴」，近幾年在日本相當火紅。
黑毛屋推出鹽麴海鮮鍋售價1080元，內含北海道生食級大干貝、台灣超大蛤、季節鮮魚、銀魚、海肥蝦等海鮮拼盤，料理長吳永智表示，鹽麴除了滋味回甘，對春季濕冷造成的體內濕寒與疲倦感亦有幫助。
不吃海鮮也可選擇肉品當主食，從台灣產黑毛豚780元，到最高等級的Bellota伊比利豬1080元，共有四種肉品供選擇，套餐皆包含手工肉丸、季節蔬菜拼盤、美味逸品—鮭魚卵雜炊以及黑毛屋甜點組合。即日起至6月於黑毛屋全台4間分店同步推出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。