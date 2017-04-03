春季養顏　黑毛屋引進日本鹽麴

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黑毛屋推出春季限定鍋物鹽麴海鮮鍋（乾杯集團提供）

黑毛屋大直店店景（乾杯集團提供）

黑毛屋黑毛屋春季限定鹽麴Bellota伊比利豬鍋物（乾杯集團提供）

日本料理重節氣，秋冬吃蟹品鮮，夏季吃鰻魚補氣或吃摩滋鍋促進食慾，而春天就該養顏。乾杯集團旗下的日式鍋物專門店黑毛屋，從4月起引進日本當紅的鹽麴海鮮鍋，期間限定只到6月。

鹽麴是由米麴、水跟鹽自然發酵熟成的調味料，鹹度比鹽巴低、味道更溫潤，最大特色是含有分解酵素，能分解蛋白質產生胺基酸讓食物更甘美。日本研究抗老化權威白澤卓二教授指出，鹽麴富含乳酸菌能調整腸道健康，並有延緩老化、養顏美容功效，號稱「可以喝的點滴」，近幾年在日本相當火紅。

黑毛屋推出鹽麴海鮮鍋售價1080元，內含北海道生食級大干貝、台灣超大蛤、季節鮮魚、銀魚、海肥蝦等海鮮拼盤，料理長吳永智表示，鹽麴除了滋味回甘，對春季濕冷造成的體內濕寒與疲倦感亦有幫助。

不吃海鮮也可選擇肉品當主食，從台灣產黑毛豚780元，到最高等級的Bellota伊比利豬1080元，共有四種肉品供選擇，套餐皆包含手工肉丸、季節蔬菜拼盤、美味逸品—鮭魚卵雜炊以及黑毛屋甜點組合。即日起至6月於黑毛屋全台4間分店同步推出。

(中時)