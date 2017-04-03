國1彰化路段火燒車 滿車蝦子都烤焦
烤蝦車！國道1號彰化系統交流道南向路段上午發生火燒車事故，1輛滿載蝦子的小貨車在行進間車頭突然竄出濃煙，隨即起火燃燒，所幸薛姓駕駛緊急逃生沒有受傷，消防人員趕往迅速將火勢撲滅，但小貨車已成廢鐵，整車的蝦子也被烤焦，起火原因消防單位將進一步鑑識釐清。
國道三隊指出，火燒車事故發生在上午7時50分，薛姓男子駕駛的小貨車在行經國道1號南下192公里彰化系統交流道路段中線車道時，車頭突然有異聲，緊接著冒出濃煙並竄出火苗，薛男嚇得直接將車停在車道後，立即跳車逃命。
接著火舌猛烈竄燒並將小貨車吞噬，包括台中市、彰化縣消防局同時獲報後都立刻調派水車趕到現場，火勢很快在短短10分鐘內撲滅，不過，小貨車已被燒得只剩骨架，車上滿載的蝦子更都烤焦。
這起事故未造成人員傷亡，但仍然造成後方車流回堵至南下188公里王田交流道，今天又是清明節連續假期，塞車情況雪上加霜，現場排除後，目前車流仍在消化中。
(中時)
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