MLB》連6年輸掉開幕戰 洋基慘破隊史紀錄

田中將大意外大爆炸，讓洋基連續6年沒能在開幕戰奪勝。(美聯社)

田中將大春訓神翻，早早被指定為洋基的開幕戰先發，未料他3日出賽不僅沒能奪勝，甚至投不滿3局就狂失7分黯然退場，打線也受制阿契(Chris Archer)封鎖，最終3比7輸球，更慘的是連同今年，這支傳統勁旅竟已苦吞開幕戰六連敗，尷尬的創隊史紀錄。

據《theScore》報導，洋基前一次在開幕戰贏球，得追溯到2011年。當時洋基由沙巴西亞(C.C. Sabathia)領軍，對決「虎王」韋藍德(Justin Verlander)，最終以6比3勝出，孰料，自此之後洋基想在開幕戰贏球，卻成為一個難以達成的目標。此役輸球的最大關鍵，主因之一就是田中出乎意料的失常。

「今天他不若往常的犀利」捕手G.桑契斯(Gary Sanchez)指出用67球只抓下8個出局數的田中，這場比賽最大問題就在於控球失準。田中賽後坦言確實有些緊張，導致他無法保持冷靜，「這很艱難，但我得接受結果。一切都過去了，最重要的是向前看，必須得做出調整，努力的找回狀態！」

王牌失常，讓總教練吉拉迪(Joe Giradi)也直呼意外，除了點出控球問題，他也進一步評析是他拿手的指叉球失控，導致田中的大爆炸。僅投2.2局的田中，是洋基自1983年以來投「最短局數」的開幕戰先發投手，狂失7分還差點破2002年「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)所創的隊史開幕戰最多失分(8分)紀錄。

(中時電子報)