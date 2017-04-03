籃網贏老鷹 教練讚羅林連線
美NBA籃網今晚主場展現拚鬥精神，再下一城，以91:82力擒亞特蘭大老鷹。總教練艾特金森喜見防守提升，而中鋒羅培茲與林書豪的「羅林連線」主宰節奏，再度凸顯兩人重要性。
艾特金森賽後稱許羅培茲的表現令人刮目相看，而林書豪控制全隊進攻節奏，知道球隊要什麼，兩人首節即聯手攻下26分，奠定勝利基礎。
他同時提及羅培茲與林書豪冷靜的心理素質，協助球隊有功，讓籃網能夠贏球，更加證明是籃網最重要2名球員。
另外，艾特金森也說，籃網今晚防守能力顯著提升，破解老鷹不少擋拆連線，也是贏球原因之一。
籃網仍以中鋒羅培茲（Brook Lopez）表現最優，上場拚戰30分鐘32秒，攻下兩隊最高的29分，還演出5記火鍋、5籃板。豪小子上場更達31分鐘19秒，有15分進帳，命中率明顯比昨晚大幅提升，另有6籃板、6助攻，表現優異。1060403
(中央社)
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