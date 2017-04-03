陽明山海芋季 交通資訊看這裡

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台北市陽明山竹子湖海芋季至23日結束，清明連假預計將湧入大量人潮，北市交通局針對周邊進行交通管制，建議民眾改搭大眾運輸前往。

陽明山竹子湖海芋季交通管制部分，北市交通局規劃活動期間例假日及連續假日（4/3、4/4、4/8、4/9、4/15、4/16、4/22、4/23）每天早上9時至下午6時管制。

交通局指出，湖田橋往西經海芋大道至中正路口，採順時鐘單行管制；湖田橋往東至頂湖段前雙向通行；而頂湖段採單向通行且禁止迴轉，車輛由新闢石板路往陽金公路離開。

另外，仰德大道實施通行證管制，上山管制點於仰德大道與至誠路口，管制時間由上午8時至下午3時；下山管制點於陽明路一段43巷口，管制時間為下午2時至下午6時，管制對象為自用小客(貨)車。

大眾運輸部分，北市交通局說，從捷運石牌站搭乘休閒公車128(假日行駛)及小8路公車；捷運北投站搭乘休閒公車129(假日行駛)及小9（台灣好行北投竹子湖線），都可直達海芋季會場。

北市交通局指出，民眾可把車輛停靠在百齡高中地下停車場、福林公園地下停車場或台北榮民總醫院立體停車場，轉搭公車前往，減少塞車之苦，詳細交管內容，可上台北市交通局網站查詢。1060403

(中央社)