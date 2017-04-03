蒙面俠蘇洛心臟病發後戒菸 前妻常來電
西班牙影星「蒙面俠蘇洛」安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）表示，他1月心臟病發後就已停止抽菸，而且現在起將開始放慢工作步調，並透露前妻也因此每天來電關心。
法新社報導，56歲的安東尼奧班德拉斯在位於西班牙南部城市馬拉加（Malaga）自宅，接受西班牙「南方日報」（Diario Sur）訪問時說：「如果要說這有帶來什麼好事的話，那就是我突然不抽菸了，不需要藥物或任何類似方式輔助，就這樣停止了！」
他也說：「我會繼續工作，但我會改變工作節奏。我會給自己留一些空間，在每部作品間休息一下，最重要的是投身於我長久以來想做的事，讓自己隱身於幕後，寫我的劇本。」
曾演出「蒙面俠蘇洛」（The Mask of Zorro）與「費城」（Philadelphia）等電影的安東尼奧班德拉斯，3月在馬拉加舉行的電影節上表示，他在1月心臟病發後，在動脈放了3根支架。
現正與36歲的荷蘭投資顧問金佩爾（Nicole Kimpel）交往的這位影星說，他的前妻、美國女演員梅蘭妮葛瑞菲斯（Melanie Griffith）在他那次心臟病發後，「幾乎每天」都會打電話給他。
他告訴南方日報：「我仍與她維持良好關係，妮可（金佩爾）也很喜歡她。我們3人曾一起吃過晚餐。」
安東尼奧班德拉斯也說，他已經完全康復，心臟未受到任何損傷。（譯者：中央社廖禹揚）1060403
(中央社)
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