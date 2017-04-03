高國慶談閨蜜 第一個想到鄭鎧文

我要評比

統一獅38歲老將高國慶出席活動，推廣女性運動，被問到「閨蜜」話題，他說第一個想到的是鄭鎧文。鄭鎧文今年25歲，兩人相差13歲。

高國慶、鄭鎧文是統一獅前後世代的右打重砲。高國慶看好鄭鎧文的實力，鄭鎧文去年打出24轟改寫聯盟新人紀錄，高國慶說「不意外」。

高國慶說，兩人雖然有學長、學弟的身分，但鄭鎧文很愛找他問問題，所以聊到誰是球隊中的閨蜜，高國慶第一個想到鄭鎧文。

高國慶從2004年加入職棒以來，就是球隊第4棒的主要人選，統一獅2007年起的三連霸、7年5冠。

高國慶擔任4棒2442個打數是近13年來全隊最多，敲出766支安打、63支全壘打、428分打點，4棒打擊率3成14高於他生涯平均3成03。

高國慶目前是統一獅全隊最年長的球員，全聯盟僅次中信兄弟的「恰恰」彭政閔，季前累計1487支安打，本季以1600支安打的里程碑為目標。1060403

(中央社)