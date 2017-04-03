P-3C反潛機隊將成軍 空中反潛兵力新階段

國軍向美購買的P-3C反潛機已具有投射魚雷和深水炸彈能力，而12架P-3C反潛機最後1架將在今年7月返國，空軍將舉行P-3C反潛機機隊成軍典禮，台灣空中反潛兵力將進入新的階段。

總統蔡英文日前前往高雄左營水星碼頭參加「潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式」，正式宣告啟動潛艦國造。蔡總統當時提到在「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略構想下，水面下的戰力是台灣國防最需要加強的一層，潛艦國造就是跨出這歷史性的一步。

中共目前擁有核子動力潛艦14艘，傳統柴電動力潛艦48艘，並汰舊換新，新式的核動力及傳統柴電潛艦已分階段海試及建造中，預計2020年中國潛艦總數可能達69至78艘，其中8成是新式潛艦。

而台灣海軍目前擁有的4艘潛艦中，2艘是美製茄比級的海獅和海豹潛艦，2艘是荷蘭製的劍龍級海龍和海虎潛艦，其中海獅和海豹已高齡73和72歲。潛艦國造計劃就是希望可以取代海獅海豹這對二戰時期就已服役至今的姊妹花，讓新的戰力加入國軍序列。

隨著中共水面下戰力的成長，國軍不只要建構水面下的戰力，還要建構空中、水面、水下及海底的聯合反潛作戰。

台灣向美國採購12架P-3C反潛機，自2013年9月起陸續交機，最後一架將在今年7月返國，空軍屆時將舉行P-3C反潛機機隊成軍典禮，並邀請蔡總統主持，台灣空中反潛兵力將進入新的階段，反潛戰力將大幅提升。

空軍日前也證實，屏東基地在105年間，配合操演任務執行P-3C反潛機投射MK-46魚雷及MK-54深水炸彈投擲等武器系統驗證，已順利完成測試驗證，符合戰備需求。

此外，台灣向美採購P-3C反潛計畫中，也包括由美國協助台灣成立「海上任務支援中心」，是空軍首次能在陸岸上直接支援前線機隊執行任務，並能即時掌握海上任務全景的新形態作戰模式，改變空軍對多功能海上巡邏機的運用思維。

7月的成軍典禮，也規劃由蔡總統視導「海上任務支援中心」，了解反潛機執行反潛任務相關內容。

P-3C屬長程反潛巡邏機，除對海面上船艦的監控外，也針對海中的潛水艇進行偵測，機上配備精準武器包括空射型魚叉反艦飛彈、紅外線導引的小牛飛彈，使P-3C擁有對海、對地的攻擊能力；P-3C可攜帶的武器還有MK-46型空射型魚雷、水雷及深水炸彈等。1060403

(中央社)