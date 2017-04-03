朴槿惠可能在看守所受偵訊

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南韓檢方特別調查本部消息人士表示，調查本部將從今天起正式對前總統朴槿惠後續調查，預期可能4日以後派出專案組，前往首爾看守所偵訊朴槿惠。

南韓聯合新聞通訊社指出，對朴槿惠的逮捕收押時間最長為20天，收押期限截至4月19日。檢方將爭取在期滿前對朴槿惠充分調查，並將此案移送法院審理，因此很難拖延調查。

至於偵訊方式，有傳喚朴槿惠到案和派人到首爾看守所偵訊等兩種方案。考慮到朴槿惠到案需安排警衛等程序較為複雜，因此檢方很可能派專案組前往看守所偵訊。1060403

(中央社)