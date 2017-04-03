男神崩壞？李奧納多變地中海禿長這樣

李奧納多對俄羅斯的歷史很迷戀。(圖／達志影像）

李奧納多想演列寧，網友幫P圖。(圖／翻攝自微信）

李奧納多和列寧有些神似。(圖／翻攝自網路)

好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐之前透露，他對俄羅斯的歷史很迷戀，因此希望能夠挑戰扮演俄羅斯總統普丁，如果能演列寧也很有趣，現有網友幫他還原角色造型，男神崩壞成地中海禿頭，卻別有一番風味。

李奧納多之前就認為應多創作關於俄羅斯歷史的影片，也很想挑戰演普丁和列寧，現有網友幫他實踐，把他P成和列寧一樣的髮型，變成地中海禿頭，中間頭髮剃光，剩下兩旁的頭髮，乍看之下和列寧還有些神似，不過帥氣的他，看上去還是別有一番風味。

(中時電子報)