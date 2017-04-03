遊覽車全台3000台待售 公總：會注意業者財務狀況

台中市遊覽車公會理事長張治本日前接受媒體訪問表示，陸客團銳減，加上一例一休使營運成本增加，新北市五股交流道旁待售遊覽車就有兩千台，也有業者指出實際數量是3000台到4000台，並呼籲放寬學生團租車車齡5年上限，公總回應該規定是教育部權責，公總則有監控遊覽車業者財務，避免影響消費者乘車權益及安全。

張治本接受媒體採訪表示，總統蔡英文不認「九二共識」，導致陸客驟減，「陸客不來，已剩半條命，現在又實施一例一休，根本就要『嗚呼哀哉』！」導致1成遊覽車公司倒閉，台中市境內遊覽車公司就倒3間，全台遊覽車遭拍賣約有2成，如新北市五股交流道附近就有2000台遊覽車停等出售。他強調，新南向政策讓東南亞來台旅客增多，但大多為自由行、天數短散客，又集中在北部活動。

遊覽車公會全聯會副理事長、新北市遊覽車公會理事長馬景仲則指出，事實上全台待售遊覽車已達3000台到4000台，售價僅剩原價四分之ㄧ。他建議，除了訂定總量管制，也應儘早鬆綁校園、學生團限租遊覽車齡5年以內規定，否則二手車將持續有行無市。

遊覽車公會全聯會秘書長陳日中也說，除了陸客團銳減，政府陸續要求遊覽車加裝GPS、數位行車記錄器及各式安全輔助設備等，不具規模化的車主車只好儘早退出。

公路總局指出，遊覽車買賣為市場機制，公總不便介入。至於學生團限租5年以內車齡遊覽車，是教育部規定，公總已跟教育部表示應重視車輛保養維護，而非限制車齡。但他說，各區監理所長期關注遊覽車業者牌照稅、燃料稅等積欠情形，若過於嚴重，將介入輔導，以免影響旅客乘車權益及安全。

觀光局表示，今年陸客團銳減約6成，但日、韓及東南亞旅客皆有增加，日韓確實以自由行旅客居多，但泰國、越南團已逐漸增加。

(中時)