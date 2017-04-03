考古學家：中世紀這地方超怕死人復活 砍頭又焚燒

生物學家Simon Mays拿著一個約克郡北部中世紀村落Wharram Way遺留的人骨。(美聯社)

英國考古學家發現，在中世紀時期約克郡(Yorkshire)北部一座村落的居民因害怕死人爬起來行走、攻擊活人，因此不但砍掉死人的頭顱、還會用刀亂砍並用火焚燒。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，南安普敦大學(University of Southamption)和致力保存歷史文化的組織Historic Engand最近發表他們的考古研究。考古學家在研究從約克郡北部的中世紀村落Wharram Percy挖掘出的137塊人骨後，排除這些骨頭上異常痕跡來自飢荒造成的食人行為、或是屠殺外來者的行為。

這些人骨來自10人，年紀從2歲到50歲不等，其中有5人是成年男性、2人是成年女性，另外3名則是年紀非常小的孩童。考古學家最後的結論是，這些砍痕和燒痕之所以都集中在頭骨和上半身，是為了要刻意毀壞死者的遺體，以防止死者爬起來走動、散播病菌或是攻擊活人。

Wharram Percy一度是座繁榮的村莊，但在16世紀初遭到居民遺棄而空置。調查這些骨頭的生物學家Simon Mays這個論點最符合目前的證據，也很可能是首次發現這種毀屍行為的考古證據。他說這凸顯中世紀的黑暗面，以及當時人們對世界的看法和現在有多大的不同。

中世紀的人為了要防止惡人、遭詛咒的人或是對活人心懷怨恨者死後復活，想出了許多種方法，其中一種就是挖出死者遺體、崁下頭顱並燃燒遺骨。在Wharram Percy發現的人骨顯示，這些遺體在死後不久、骨頭還未硬化時就被砍下頭顱、並且遭到焚燒。

雖然現在Wharram Percy只剩下一座教堂的廢墟、幾個小村舍和一些遺跡，但是過去該村一度有兩座莊園大屋、好幾棟房子，直到它和上千其他村落一樣，因鼠疫猖獗、人口減少和農業改變，使得該村遭到人們遺棄。考古學家在1960年代調查其中一棟房子的地基時發現這些人骨，它們分別被埋藏在三個重疊的、在房子之間的坑洞中，距離教堂和墓園都有一段距離。

(中時電子報)