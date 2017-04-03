NBA》連續場次得分上雙 詹皇僅次喬丹史上第二
詹姆斯3日狂得本季新高外41分，加16籃板、11助攻、2抄截、1阻攻，交出本季第11次「大三元成績單，不但帶領騎士在二度延長擊敗溜馬，而且連續787場得分上雙，追上「天勾」賈霸的腳步，僅次於「籃球之神」喬丹的866場，史上排名第二，如無意外應可在下季成為史上第一人。
詹姆斯本季一直處在風浪之巔，季前槓上球隊力保好友J.R史密斯，緊接著又與「惡漢」巴克利大打口水戰，季末又因為球團的「輪休」安排而被聯盟盯上，導致他這陣子的心情大受影響，但即便如此，詹姆斯還是全聯盟數一數二的得分好手，只要他上場肯定可以貢獻超過兩位數以上的得分，幫助這支衛冕軍在強敵環伺下仍保住競爭力。
(中時電子報)
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