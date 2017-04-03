慶祝兒童節 台北動物園小學生免費入場
台北市立動物園今天表示，為慶祝4日兒童節，12歲以下兒童只要持身分證明文件，與一位陪同家長，將可免費入園，與園內的水獺、企鵝、無尾熊等動物寶寶一起過兒童節。
動物園表示，兒童節歡迎民眾來與園內動物寶寶一起過節，觀察小動物們的童年時光，以及動物爸媽如何傳授寶寶求生技能。
像是溫帶區的小爪水獺是天生的游泳健將，雙胞胎寶寶和哥哥姊姊經常在戶外活動場你追我跑；黑腳企鵝寶寶跟著爸媽穿梭在洞穴間；非洲野驢「Nabil」會施展「無影腳」和室友打招呼，然後再一溜煙地跑掉；同一天出生的2隻伊蘭羚羊，跟著媽媽到戶外散步，場面溫馨。
台灣動物區去年出生的梅花鹿「梅冠」，頭上已經長出一對小巧可愛的鹿茸；無尾熊媽媽「Q妹」及「Emily」的寶寶「奇奇」和「蒂蒂」，已經鑽出育兒袋，牠們時而窩在媽媽胸前、時而攀爬在媽媽背上。
動物園說，4日兒童節當天，12歲以下兒童只要持身分證明文件，與一位陪同家長，將可免費入園。園內從4日至30日舉辦「六小福過兒童節」活動，小朋友入園後可至遊客服務中心索取闖關單，跟著地圖指引，拜訪6位動物兒童，並寫下問題答案，全部答對者可以換取小禮物。1060403
(中央社)
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