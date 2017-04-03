故宮南院吹和風 歡慶日本兒童節

我要評比

故宮南院為慶祝兒童節，今年以日本兒童節為主題，將介紹日本兒童節的由來與慶祝方式。中央社記者江俊亮攝 106年4月3日

故宮南院為慶祝兒童節，今年以日本兒童節為主題，將介紹日本兒童節的由來與慶祝方式，也讓親子認識日本童話與可愛的日本小妖怪。

國立故宮博物院南部院區表示，兒童節是孩子們的專屬節日，各地兒童節的日期與慶祝方式有所不同，故宮南院去年以越南兒童節為主題，今年則以日本為主題。

故宮南院指出，南部院區定位為亞洲藝術文化博物館， 為了拓展兒童對亞洲文化的多元視野，今年兒童節推出「春日和風季─哈奴曼邀你歡慶日本兒童節」，鼓勵兒童接觸多元文化。

南院表示，日本的兒童節是5月5日，但過去只是男童的節日，這一天家庭會懸掛鯉魚旗，祈求男童順利成長，有「鯉躍龍門」、「望子成龍」的意涵。

至於日本的女童，另訂有「女兒節」（3月3日），在女兒節這一天，家庭會以擺放各種玩偶來慶祝。

故宮南院表示，今年兒童節系列活動，將透過兒童戲劇，介紹日本男兒節、女兒節的由來與慶祝方式，同時認識日本童話與可愛的日本小妖怪，並辦理兒童鯉魚旗、日式摺紙手作體驗。

此外，南院將邀請日本和(艸果)子職人，帶領親子共同製作和(艸果)子，藉由各式的活動體驗，豐富兒童的視覺、味覺、觸覺等多重感官，鼓勵兒童發揮想像力與創造力。1060403

(中央社)