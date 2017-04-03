國道上午順 估下午5路段最易塞
今天是清明節連續假期第3天，到上午9時20分，國道5號車流稍多，但仍順暢，高速公路局預估，下午5個路段最易塞車。
高公局預估今天易塞車段及路段如下：
國道1號：下午2時至晚上9時，斗南-埔鹽系統，行車時間從20分增為70分，為平時3.5倍；下午2時至晚上8時，新竹系統-湖口，行車時間從8分增為24分，為平時3倍。
國道3號：下午3時至晚上11時後龍-茄苳，行車時間從15分增為45分，為平時3倍；下午 3時至晚上11時，龍潭-鶯歌系統，行車時間從8分增為28分，為平時3.5倍。
國道5號：下午3時至晚上11時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林行車時間從15分增為113分，為平時7.5倍。
高公局今天交通疏導措施，除凌晨1時至5時國道免收費、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」75折收費外，下午3時至晚上8時，將在北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道的北上入口匝道，實施高乘載管制，另封閉埔鹽系統北上及竹南北上入口匝道。1060403
(中央社)
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