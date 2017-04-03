名模第一夫人 梅蘭妮亞5項小特點

聚焦川習會系列報導美國第一夫人梅蘭妮亞甫入主白宮，但在此之前，她已經小有名氣。她是通曉五種語言的國際名模，致力慈善事業，也並列美國史上身高最高的第一夫人。

首次「川習會」將在美國時間6日及7日舉行，美國總統川普將於佛羅里達馬阿拉哥俱樂部與中國大陸國家主席習近平會談。習近平的夫人彭麗媛也將隨行，而梅蘭妮亞也將以女主人之姿晚宴接待習近平夫婦。

這是梅蘭妮亞與彭麗媛的首次會面，兩人的互動與時尚品味也將成為這次「川習會」的美麗焦點。

梅蘭妮亞在成為第一夫人前，曾是一位國際名模，並致力於包括打擊網絡霸凌在內的數項慈善事業。美國國務院國際信息局管理的ShareAmerica網站也列舉梅蘭妮亞5項特點。

梅蘭妮亞通曉5種語言。除了她的母語斯洛維尼亞語之外，她還會說英語、法語、塞爾維亞語和德語。

梅蘭妮亞最知心的友人、也是她的姊姊－藝術家克諾斯（Ines Knauss），梅蘭妮亞曾稱她為「一位絕佳的女人和朋友」。姊妹倆年輕時一起在斯洛維尼亞首都盧布里雅納（Ljubljana）的時裝設計學校就讀，梅蘭妮亞2005年與唐納川普的婚禮，就請姊姊擔任伴娘。

梅蘭妮亞也是有史以來第二位非美國出生的第一夫人，她出生在前南斯拉夫（即現在的斯洛維尼亞）的一個名為新梅斯托（Novo Mesto）的小鎮上。雖然美國憲法要求總統必須是「在美國出生的公民」，但對第一夫人則沒有這樣的要求。

歷史上第一位非美國出生的第一夫人是路易莎．亞當斯（Louisa Adams），她在英國出生，是1825年至1829年任美國總統的約翰．昆西．亞當斯（John Quincy Adams）的妻子。

梅蘭妮亞還是美國紅十字會（American Red Cross）自2005年到2009年的親善大使。

梅蘭妮亞與前任美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）有許多不同之處，但兩人的「身高」卻有著共同點。梅蘭妮亞身高180.3公分，與艾里諾．羅斯福（Eleanor Roosevelt）和蜜雪兒一起成為美國史上3位身材最高的第一夫人。1060403

(中央社)