台日關係 程建人：雙方有默契不踩線

聚焦川習會系列報導前外交部長程建人說，今年1月起，台日關係陸續改善，如交流協會更名、日本副部長級官員訪台等，但也引起中國大陸不滿；接下來台日關係會緩一緩，「雙方有共識不要踩線」。

1月1日起，日本交流協會更名為「日本台灣交流協會」，台灣作為對口的亞東關係協會，行政院也在日前拍板，將更名為「台灣日本關係協會」。

另外，日本總務副大臣（副部長）赤間二郎以宣傳觀光為由，在3月底訪問台灣，是台日1972年斷交後，最高層級的訪台日本官員；日本首相安倍晉三稱「台灣是共享價值觀與利害的重要夥伴」；日本防衛省（國防部）的智庫防衛研究所，2月公布兩岸關係分析報告中，有些內容將台灣記載為中華民國。

程建人分析，日本從二戰以來，處理所有國際關係都是為自身國家利益考量，例如當年就是日本搶先與中華人民共和國建交，現在親台的表現，也是為了其本身利益。

程建人表示，總統蔡英文上任後，對日本釋出許多善意，如選派駐日代表謝長廷、亞東關係協會會長邱義仁，都是民進黨內有影響力的大老。而日本與台灣之間，除了釣魚台、漁權和不承認官方關係之外，彼此利益衝突不多，與中國大陸之間則比較緊張，日本增進台日關係，一方面是對其本身有利，一方面也是做給大陸看。

他說，這是一個漸進的做法，像赤間來台就不是單純的宣傳觀光，最主要理由就是提升一些雙方的關係；但中日建交公報的「大框架不會變」，日本官方不會承認「中華民國」，只是大框架下的解釋跟做法有些調整，與美國的做法有點像。

不過赤間訪台後，中國大陸公開表示不滿，程建人認為，台日關係的進展，在一段時間內可能會暫時緩下來，日本不會願意與大陸硬碰硬，台灣也會考量兩岸關係，「雙方有共識不要踩線」。因此他也認為，「台北駐日經濟文化代表處」，「台北」要改成「台灣」可能性很低，因為名字一改，就會有很多不同解釋。

程建人說，總統蔡英文當過陸委會主委，非常了解國際關係會觸動兩岸關係，如果台獨做的太明顯，也會受到美國的壓力。蔡總統在公開場合的談話很謹慎，極少說「中國」，都稱「中國大陸」。

他表示，未來台日關係也要看中日關係間的變化，台灣不願意做日本的籌碼，日本也不會不理會大陸的感受，他認為台日關係應該會一點一點的改善，但不會有大幅調整。1060403

(中央社)